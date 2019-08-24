Son dakika... Meteoroloji'den Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''
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