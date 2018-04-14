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    Son dakika... Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

    İHA
    14.04.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Nisan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24
    İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18
    İzmir: Az bulutlu ve açık 26
    Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25
    Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27
    Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14
    Diyarbakır: Az bulutlu 26

    Etiketler: hava durumu , son dakika hava durumu , Meteoroloji Genel Müdürlüğü , gündem
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