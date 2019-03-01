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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! 1 Mart hava durumu

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Son dakika: Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! 1 Mart hava durumu

Geçtiğimiz günlerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösteren hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir açıklama geldi. MGM, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artış göstereceğini tahminleri arasına ekledi. Yurt genelinde güneşli bir hava beklenirken, öğle saatleri itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz Bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı İDO seferleri de iptal edildi... İşte, MGM'nin 1 Mart tarihli hava durumu verileri

Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbulda fırtına Bazı İDO seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına! Bazı İDO seferleri iptal edildi

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -3°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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