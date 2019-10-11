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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı



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