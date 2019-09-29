Son dakika... Meteoroloji'den Rize, Artvin, Trabzon için sağanak uyarısı
Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
ARTVİN'DE SEL ETKİLİ OLMUŞTU
Artvin'in Borçka ilçesinde önceki gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Kuvvetli yağış nedeniyle dereler taşmıştı.
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