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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.11.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı

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Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı

Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ayrıca bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor.

5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Yarın sabaha kadar hava, Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur, kuzey ve batısının yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8 
İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 13 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16 
Adana: Parçalı bulutlu 20 
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, doğu kesimleri yer yer kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 21 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15 

Son dakika: Meteorolojiden önemli uyarı


 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2
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