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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.11.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi! AKOM sıcaklığın düşeceğini duyurdu

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Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi! AKOM sıcaklığın düşeceğini duyurdu

Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Batı Karadeniz ile Marmara’da fırtına ile birlikte yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Beklenen fırtına ile ilgili AKOM'dan yapılan açıklamada da ''Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ'DEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji,  fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Fırtına uyarısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Birimi'nden (AKOM) de açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:
''İstanbul'da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.''

 

 

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