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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
09.02.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6
İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Bursa: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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