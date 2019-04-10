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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı! 10 Nisan hava durumu

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Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı! 10 Nisan hava durumu

10 Nisan Çarşamba gününe dair elde ettiği en son hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğle saatleri için yurt genelinde yağış tahmininde bulundu. MGM, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Kıyı Ege bölgesinde yaşanması beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla ani sel, dolu yağışı ve yağış esnasında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İşte, MGM'nin 10 Nisan Çarşamba günü için hava durumu tahminleri

Günün hava durumu verilerine göre Kuzey ve Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalacağını ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu, Orta Karadeniz ve Mersin dışında yurt geneli için yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu (Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin), Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 yer yer 60 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun dışında Doğu Karadeniz bölümünün aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUŞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı 10 Nisan hava durumu


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