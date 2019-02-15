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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı geldi – Yurt geneli hava durumu

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Son dakika... Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı geldi – Yurt geneli hava durumu

Yağışlı havalar yurt genelinde devam ediyor. Yurdun birçok yerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği açıklandı. Peki, diğer illerde hava nasıl olacak? İşte, yurt geneli hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bitlis ve Tatvan’da okullar tatil edildi

BİTLİS ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.

Bitlis ve Tatvan ilçesi’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okulların bugün için tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın bugünde etkili olcağını söyledi.

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