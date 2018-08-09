Son dakika.... Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi. Yarına dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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AA
09.08.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Son dakika.... Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi. Yarına dikkat!

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Son dakika.... Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi. Yarına dikkat!

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak seyredecek. Rüzgarın kuvveti yer yer 7'ye kadar çıkacak, dalga boyu 1,5-3 metre olacak.

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken dalga boyu yer yer 1,5-2,5 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, kuzeyide yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1,5-2,5 metre arasında gerçekleşecek.

Akdeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3-5
kuvvetinde esecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga boyu ise yarım metre ile 1,5 metre arasında değişecek, yer yer 2 metreyi bulacak.

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