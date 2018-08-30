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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.08.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a 'mevzi sağanak yağış' uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a 'mevzi sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

MEVZİ YAĞIŞ NEDİR?

Birden bulundukları yere dakikalarca çok şiddetli yağış bırakan ve sellere neden olan yağış şeklidir. Kümülonimbus adlı siyah bulutların oluşturduğu mevzi sağanak yağmurlar kısa süreli olsalar da ani su baskınlarına neden olabilir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.08.2018-2)
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