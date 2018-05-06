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    Son dakika: Meteorolojiden İstanbul'a da uyarı geldi

    DHA
    06.05.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu

    Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "İstanbul’un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Son dakika: Meteorolojiden İstanbula da uyarı geldi

    TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL'E DE UYARI GELDİ

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın batı ve güneybatıdan orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Son dakika: Meteorolojiden İstanbula da uyarı geldi

    Etiketler: Meteoroloji , gündem
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