Son dakika... Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente uyarı
GeriGündem Son dakika... Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
12.02.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente uyarı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkunç olay... 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük