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AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yer yer hafif yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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