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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.08.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 39

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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