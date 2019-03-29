Meteoroloji'den son dakika açıklaması.. Hava durumu için 4 farklı uyarı!

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar hissedilir derecede düşüş göstereceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Mart Cuma günü için 2 ila 8 derece düşüş tahminini paylaştı. Sıcaklıkların dışında bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulunan MGM, son dakika sürprizleri ile karşılaşılmaması için detaylara yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu'nun güneyi ile gece saatlerinden sonra Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

29 Mart Cuma günü olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:



İDO

07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 / Kadiköy-Bursa

08:05/ Yenikapı-Bursa



BUDO



07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ve FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı( Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ile Şırnak il merkezinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), güneybatısında fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde güneydoğusunda (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi) orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, gece ve sabah ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya) orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece ve sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Göller yöresinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Göller Yöresinde (Burdur, Isparta) orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri hafif kar yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, zamanla güney ve doğusu çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı, zamanla güneyi çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli olmak üzere, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak il merkezinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin) kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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