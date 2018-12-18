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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli kar uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli kar uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, gece saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya kesimiyle Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede yağışların gece, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve Marmara Denizi'nde rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zamanla fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AKŞAM SAATLERİNDE TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimiyle Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10
İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 11
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15
Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu 12
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15
Trabzon: Çok bulutlu 15
Erzurum: Çok bulutlu 0
Diyarbakır: Çok bulutlu 10

 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2
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