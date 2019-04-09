Son dakika... Meteoroloji'den Ankara için önemli uyarı
Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkentte öğle saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-20 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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