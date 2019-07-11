Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için önemli uyarı
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' açıklamasında bulundu.
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