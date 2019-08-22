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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji yayımladı! O bölgede oturanlar dikkat

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Son dakika... Meteoroloji yayımladı! O bölgede oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan, Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi web sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORDU VALİLİĞİ DE UYARI

Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikaktli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

İŞTE 5 GÜNLÜK RAPOR


Son dakika... Meteoroloji yayımladı O bölgede oturanlar dikkat


Son dakika... Meteoroloji yayımladı O bölgede oturanlar dikkat

Son dakika... Meteoroloji yayımladı O bölgede oturanlar dikkat

Son dakika... Meteoroloji yayımladı O bölgede oturanlar dikkat

Son dakika... Meteoroloji yayımladı O bölgede oturanlar dikkat

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