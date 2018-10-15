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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.10.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı

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Son dakika... Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Adıyaman, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

Son dakika... Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 25 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30 
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
Erzurum: Parçalı bulutlu 21 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30 
Son dakika... Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018) – 2
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