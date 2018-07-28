Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren yağış sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji de Anadolu yakasında yağışın 12:00-14:00 saatleri arasında etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Yer yer etkili olan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Anadolu Yakası'nda özelikle Ümraniye, Tuzla, Çekmeköy, Pendik ilçelerinde etkili olan yağış sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücülerin yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.
Vatandaşlar, yağıştan korunmak için kuytulara ve otobüs duraklarına sığındı.
ANADOLU YAKASINDA 12:00 - 14:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT
Bu arada Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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