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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.12.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor

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Son dakika... Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji hava durumuyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı kuvvetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle 4 ila 6 derece azalacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli hariç bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların bu sabah Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 6
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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