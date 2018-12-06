Son dakika... Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı kuvvetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle 4 ila 6 derece azalacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli hariç bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların bu sabah Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

YURTTA HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13