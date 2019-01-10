Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarsı
Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde güney ve güneybatılı (lodos) rüzgarla birlikte 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, genelinin aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/s) şeklinde esmesi beklenen bölgede, kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 3
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 13
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 13
Adana: Parçalı bulutlu 13
Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 14
Samsun: Parçalı ve az bulutlu (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 11
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5
Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:
Yorumları Göster
Yorumları Gizle