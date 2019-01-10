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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.01.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarsı

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Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarsı

Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde güney ve güneybatılı (lodos) rüzgarla birlikte 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu, genelinin aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/s) şeklinde esmesi beklenen bölgede, kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 3 
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 13 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 13 
Adana: Parçalı bulutlu 13 
Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 14 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 11 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteorolojiden sağanak uyarsı


Kağıthanede lodos çatı uçurdu
Kağıthane'de lodos çatı uçurdu
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