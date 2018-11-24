Son dakika: Meteoroloji uyardı! Pazartesiden itibaren...
Pazartesiden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Pazartesiden itibaren ise yurt genelinde yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN SİS VE PUS UYARISI
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı. Ayrıca Adıyaman'da yağmur, Malatya'nın batısı ile Tunceli'nin kuzeybatı bölgelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
Bursa: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15
Yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir:
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