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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.11.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Pazartesiden itibaren...

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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Pazartesiden itibaren...

Pazartesiden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Pazartesiden itibaren ise yurt genelinde yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN SİS VE PUS UYARISI

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı. Ayrıca Adıyaman'da yağmur, Malatya'nın batısı ile Tunceli'nin kuzeybatı bölgelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 10 
İstanbul: Parçalı bulutlu 13 
Bursa: Parçalı bulutlu 12 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16 
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21 
Samsun: Parçalı bulutlu 12 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15 

Yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteoroloji uyardı Pazartesiden itibaren...

Son dakika: Meteoroloji uyardı Pazartesiden itibaren...

Son dakika: Meteoroloji uyardı Pazartesiden itibaren...


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