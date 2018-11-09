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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.11.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu internet sitesinde paylaştı. Tahminlere göre; sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye devam edecek, 13 Kasım Salı günü ise Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurdun genelinin parçalı bulutlu, kuzey kesimler ile Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları ile Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 16 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19 
İzmir: Az bulutlu 21 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19 
Antalya: Parçalı bulutlu 23 
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18 
Trabzon: Parçalı bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı bulutlu 9 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 

Önümüzdeki 5 gün için hava durumu aşağıdaki gibidir:

9 Kasım 2018:



Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

10 Kasım 2018

Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

11 Kasım 2018



Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

12 Kasım 2018
Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu

13 Kasım 2018
Meteoroloji o gün için yağış uyarısında bulundu





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