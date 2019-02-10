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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.02.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji o bölgede yaşayanları uyardı

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Son dakika: Meteoroloji o bölgede yaşayanları uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12 
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9 
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 17 
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 8 
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 9 
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0 
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteoroloji o bölgede yaşayanları uyardı


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