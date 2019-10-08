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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet.com.tr
08.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Mega trafik hayat felç oldu

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Son dakika... Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Mega trafik hayat felç oldu

Meteoroloji'nin dün öğle saatlerinde yayımladığı uyarı sonrası İstanbul'da şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bu sabah yağış daha da şiddetlendi. Mega kentte yağmurun ve buna bağlı kazaların meydana gelmesiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. Hayat felç oldu

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.

SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, İstanbul için dünden itibaren "sarı alarm" vermişti. Dün geceden beri etkili olan yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

TRAFİK FELÇ OLDU

Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

YARINDAN İTİBAREN SICAKLIK YÜKSELİYOR

İstanbul'da gece saatlerinde kesilecek yağışla birlikte hava sıcaklıkları cuma gününe kadar 7 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren gökyüzü parçalı bulutlu ve 20 derecenin üzerinde seyredecek

İşte 5 günlük hava tahmini:

Son dakika... Meteoroloji İstanbulu uyarmıştı Mega trafik hayat felç oldu

 

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