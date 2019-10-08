Son dakika... Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Mega kentte trafik hayat felç oldu
Meteoroloji'nin dün öğle saatlerinde yayımladığı uyarı sonrası İstanbul'da şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bu sabah yağış daha da şiddetlendi. Mega kentte yağmurun ve buna bağlı kazaların meydana gelmesiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. Hayat felç oldu
Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.
SARI ALARM VERİLDİ
Meteoroloji, İstanbul için dünden itibaren "sarı alarm" vermişti. Dün geceden beri etkili olan yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
TRAFİK FELÇ OLDU
Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.
YARINDAN İTİBAREN SICAKLIK YÜKSELİYOR
İstanbul'da gece saatlerinde kesilecek yağışla birlikte hava sıcaklıkları cuma gününe kadar 7 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren gökyüzü parçalı bulutlu ve 20 derecenin üzerinde seyredecek
İşte 5 günlük hava tahmini:
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