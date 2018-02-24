Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika: Meteoroloji hafta sonu tahminini değiştirdi

    Son dakika: Meteoroloji hafta sonu tahminini değiştirdi

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü Sibirya soğukları kendisini hissettirecek. Ankara ve İzmir'de bugün sağanak yağış olacak.


    Meteoroloji'nin hafta sonu İstanbul hava durumuna ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağmur etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor.
    İSTANBUL HAVA DURUMU

    CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı yani yaz başının aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.
    HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK? - TÜRKİYE GENELİ

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya, Burdur, Kırşehir, Aksaray, Sinop, Çorum, Amasya, Van, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
    HAVA SICAKLIĞI
    Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
    Rüzgarın ise Genellikle güney, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: son dakika , hava durumu , haber , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri