Son dakika... Mersin’de tren, minibüse çarptı! 1 ölü, 4 yaralı...
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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