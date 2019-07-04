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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
04.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

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Son dakika... Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan analizlerde, etil olduğu iddiasıyla satılan alkolün içeriğinde metil alkole rastlandı. Ölenler ve yoğun bakımda tedavi gören kişilerin, etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde içki yapıp içtikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Mersinde sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan E.A. gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı. Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.  

Şüphelilerin, düşük fiyatla aldıkları sahte etil alkolleri plastik kelepçe yardımıyla gerçek etil alkol şişelerine doldurdukları, bu yolla bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve vatandaşları bu şekilde gerçek etil alkol gibi kandırdıkları ileri sürüldü.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Yetkililer vatandaşları etil alkol almamaları konusunda uyarırken, alan vatandaşların da özellikle kapağı açılmamış, güvenliğinden tam emin oldukları yerlerden almaları konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika... Mersinde sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
Olay

Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan Mehmet A., Ünsal D., Uğur K., Orhan B. ve Ebru A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Kentte son 1 hafta içerisinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 28 kişiden 7'si hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Halen Mersin Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesinde 14 kişinin tedavisine devam edildiği, bazılarının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Son dakika... Mersinde sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Metil alkol kâbusu: Ölü sayısı 7ye yükseldi
'Metil alkol' kâbusu: Ölü sayısı 7'ye yükseldi
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