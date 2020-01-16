Son dakika... Mersin'de kayıp bekçilerden birinin cesedi bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı.

2 bekçinin arkadaşları kendilerinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramaların 6. gününde bekçilerden birinin cansız bedeni olay bölgesinde bulundu.