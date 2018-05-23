Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Merkez Bankası faiz arttırma kararı aldı... İşte doların ilk tepkisi

    Son dakika... Merkez Bankası faiz arttırma kararı aldı... İşte doların ilk tepkisi

    AA
    23.05.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulunu topladı. Merkez Bankası'ndan faiz kararı GLB borç verme faizi 300 baz puan artırıldı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde bıraktı. Banka, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını ise 75 baz puan artışla yüzde 13,50'ye yükseltti. Merkez Bankası diğer faiz oranlarını ise sabit tuttu, para piyasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Toplantı haberinin öncesinde 4.80 seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4.57'lere kadar geriledi.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.

    FAİZ ARTTIRMA KARARI ALINDI

    Toplantı sonrasında Merkez Bankası faiz arttırma kararı aldı. 

    Merkeze Bankası borç verme faiz oranını 3 baz puan arttırdı, yüzde 13.5'tan yüzde 16.5'e yükseltti.

    Merkez Bankası diğer faiz oranlarını sabit tuttu,para piyasalarını sıkılaştırma kararı aldı.

    Merkez Bankasının faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklamaMerkez Bankası'nın faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklama

    Toplantı sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)'ndan şu açıklama yapıldı:

    Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir: 

    a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

    b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

    c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir.

    Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. 

    Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. 

    Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

    Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

    Ayrıntılar geliyor...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (23.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: dolar , dolar ne kadar , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri