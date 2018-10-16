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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Çarşıda pazarda zabıtaya etiket kontrol ettiriyorlar. bu şekilde enflasyonun düşeceğini zannediyorlar. Ne yapalım biz de otoyollara köprülere geçiş ücreti için zabıta mı gönderelim?

16 yıl süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik.

Emekliye sabit ücretliye zam yapın rahatlasınlar diyoruz ses yok. Elektrik faturasında TRT payını kaldırın diyoruz ses yok.

Bizi dinlemiyor ama Allah var ABD'nin her sözünü dinliyor yerine getiriyor.

Enflasyonu kimin yükselttiğini öğrendik. Meğer bütün esnaf kafa kafaya vermiş ekonomimize karşı harekete geçmiş.

Açıklanan planın özeti bu. Plan enflasyonla değil esnafla mücadele planı.

Amaç ne biliyor musunuz? Üreticiyi 2 aylık indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonun düşük göstermek.

Zorlama indirimin sonun da biliyor ki bindirimlerin gelmesi kaçınılmazdır.

Üreticiler kayıplarını 2 ay sonra zam yaparak telafi edecek. Ancak vatandaşın maaş zammı bunlara yetmeyecek.

Gittiğiniz yol yol değil.

İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği faizi indirin.

Bir de o uçaklardan arabalardan inin.

ABD’ye diz çöküp papazı verenler gariban esnafı hain ilan ediyor. Ekonominin halinden sen sorumluyken esnafı kurban etme.

Oluşturulduğu kurullara bakın. Yine liyakat aramıyor. Yaptığı hataları alkışlayanları bu kurullara atıyor. Sarayda yeni kurul oluşturuyor.

Ne diyordu? Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Yine endişemizde haklı çıktık.

500 milyon dolarlık uçakla gezen o fakire sesleniyorum. Türk devletinin itibarını papazın zünnarına bağlamıştın. Papaz uçtu elbisesi kaldı.
Bu papaz ajan değilse niye içeri attınız. Yok eğer bütün bu suçları işlediyse neden bıraktınız?
Biz görüyoruz her şeyi bize yutturamazsın.

Trump sana cevap veriyor. Yardımları için Erdoğan’a teşekkür ederim diyor. Kimi kandırıyorsunuz?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılması karşısında tek söylediği şey, “Sessiz kalamayız” oldu.
Sözcüsü de “Suudi Arabistan’la ortak çalışacağız” dedi. Ne yapacaksın tilkiye kümesi emanet mi edeceksin.
Bir başkası da “Suudi Arabistan’ı suçlamıyoruz” diyor.

Sanırsın gazeteci Kapalıçarşı'da kayboldu.
Şimdi de Türkiye’ye haydutça meydan okumasına sessiz kalıyorlar.
Suudi Arabistan hem insan haklarına hem de egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır.
Türk milletinin aklıyla alay etmiştir.

“SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLSİN Mİ VERİLMESİN Mİ?” MİLLETE SORALIM.

Sayın Erdoğan ekonomik kriz gündemini değiştirebilmek için AB ile ilgili referandumu gündeme getiriyor. Referandum arıyorsan destek veriyoruz. Gel millete gidelim “Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?” millete soralım.

Tuttuğu bayrak İsmet İnönü’yü Amerikancı yapıyorsa. Sayın Erdoğan’ın ABD’deki bir dernekten aldığı hizmet madalyası Tayyip Erdoğan’ı neci yapar? Bu polemik gereksiz ve yaralayıcıdır. Olan tarihi şahsiyetlerimize olmaktadır.

 


SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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