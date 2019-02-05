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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Meral Akşener grup toplantısında konuştu

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Son dakika... Meral Akşener grup toplantısında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında İYİ Parti'nin bazı belediye başkan adaylarını da açıkladı.

İşte Akşener’in konuşmasından satır başları:

Değerli milletvekilleri sevgili gençler, değerli basın mensupları her birinizi sevgiyle selamlıyorum. İki haftalık aranın ardından Gazi Meclis’te yeniden beraberiz. Toyumuzu şereflendirdiniz, hoş geldiniz. Ne mutlu mavi göğün altında hür yaşayanlara. Birbirimizi sevmedikçe iman etmezsiniz diyor efendimiz. İnşallah demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Biz 82 milyon bir aile olarak birbirimizi kırmadan gerçekleştireceğiz.

Bugün koltuğu meşgul edenlere tavsiyemdir. Millet için faydalı bir şey yapmak istiyorsanız, sevmeyi deneyin, birleştirmeyi, kırmak yerine onarmayı deneyin. Suçlamak yerine gönül almayı deneyin.

Kanunsuz işler yapmayı düşünen varsa buyursun gelsin. Gelsin de görelim. Hukuktan adaletten haberleri yok, onun için suçun şahsiliğini bilmiyorlar. Suçlu babadan dolayı evlat suçlanamaz. İYİ Parti’ye düşmanlık edebilmek için dinimizi ortaya attılar. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok. Siyaseti ayağa düşürmeyin.

Hayat pahalılığı için esnafı, pazarcıyı suçladılar. Akşam iki saat televizyon izlesen iki de lamba açık kalsa 150 lira fatura geliyor. Türkiye 5 müteahhitten ibaret değildir. Milletin kesesinden beslediğiniz yeter artık.

Enflasyonun düşmeyişinden, faizlerden, yatırımcı olmayışından şikayetçi. 24 Haziran’dan bu yana durumunuz iyiye mi gitti, kötüye mi? Sevgili gençler cesaret edip evlenebiliyor musunuz? Bu soruların cevapları 31 Mart’ta seçimi belirleyecek. Bunlar asıl zam yağmuruna 31 Mart’tan sonra başlayacak.

Bu yerel seçimlerde kimsenin koltuğu gitmiyor. 4 yıl boyunca koltuğunda oturacak. Bu kulağı çekerseniz, ne kibir kalır ne gurur. 31 Mart’ta verilecek karar sizin için önemlidir.
Emeklilikte yaşa takılanların hakkını söke söke alacağız.

Markette meyve sebzeye yüzde 8 KDV konuluyor. Bunu kaldırın.

Son 5 yılda çiftçinin hakkı olan 80 milyar lirayı ödemediler.

Geçenlerde AK Parti’yle HDP’nin Grup Başkanvekilleri kapalı kapılar ardında yeniden konuştu.

Derdimiz Türk milletinin çıkarını korumak, bunun için karşılık beklemiyoruz. Kimin ne yaptığını Allah görüyor, bu bize yeter.

ADAYLARI AÇIKLADI

Kayseri adayımız milletvekili Dursun Ataş

Orkun Şıktaşlı Manisa Büyükşehir adayımız

Mehmet Ejder Demir Gaziantep Büyükşehir adayımız

Mardin Belediye Başkan adayı Tuna Işıkhan

Hayati Tekin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız

Metin Özışık Yozgat Belediye Başkan adayımız

Aynur Sezer Kütahya Belediye Başkan adayımız

Abdülkadir Kırmızı Adıyaman Belediye Başkan adayımız

Erkan Çelikoğlu Muş Belediye Başkan adayımız, Allah bütün adaylarımızın yolunu açık etsin.

Cumhurbaşkanı Suriye ile alt düzeyde görüşülmeye başlandığını belirtti. Suriyelilere vatandaşlık vermeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

Türkiye’yi öyle bir hale getirdiler ki menemen zengin yemeği oldu.

Sakarya’daki tank- palet fabrikasının Katarlılara satılmasını tehlikeli görüyoruz. Buradan bütün adaylarımıza, gençlerimize sesleniyorum, inandıklarınız uğruna her şeyi göze alın ama nefsiniz ön plana gelince şöyle bir durun.

Poşetten gelecek paraya muhtaç hale gelmişiz. Bakın ben size AK Parti’nin iktidarını özetliyeyim. Bunlar geldiğinde Türk milletinin başına çuval geçirildi, şimdi de poşet geçiriliyor.

Mahalle aralarında fısıltı yayıyorlar, AK Parti kaybederse başörtülü vatandaşlarımız sokaklarda dolaşamayacak diyorlar. Bizim olduğumuz yerde kimse kimsenin ne başörtüsüne ne de saçının teline dokunamaz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Türk milleti bize bu kürsüyü boşa vermedi. Bu milleti kandıramazsınız. Bunları dinlerken şehirleri 25 senedir başkası yönetiyor sanırsınız, şimdiye kadar yapsaydınız. Bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebi değişimin engellenmek istenmesidir. Bizi korkutamadılar, korkmayacağız. İmanla, korku aynı yürekte olmuyor.

Buradan Aziz milletime sesleniyorum işsizlerin gelecek korkusu duymayacağı bir Türkiye mümkündür.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.02.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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