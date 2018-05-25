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    Son dakika: Menbiç'te işbirliğinde yol haritasının çerçevesi çizildi

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara’da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu’nun Ankara’da toplanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara’da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu’nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran’da biraraya gelecektir" denildi.

    KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy bugün Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürmüştü.

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    Etiketler: son dakika , menbiç , gündem
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