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    Son dakika... Türk askeri üçüncü kez devriyede...

    AA
    22.06.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Türk ordusu, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.    

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini tamamladı.

    AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ile Münbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde üçüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

    İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da yapılmıştı.

    ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

    Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

    Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

    YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.     

    Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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    Etiketler: menbiç , son dakika , haberler
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