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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Son dakika: Mehmet Özhaseki, Yavaş'ın mesajlarını okudu: Bu şantaj değil mi?

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddialarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. 'Fakülte diplomanı iptal ettiririm' diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi? 'Parayı alırsam bütün bunlara göz yumacağım ama ödemezsen sen görürsün gününü.' Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir adamdır?" dedi.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

"Rakiplerimin yaşantıları, yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Israrla altını çizdim. Ama iki konuda da eleştirilerimi sürdürdüm. Birincisi, hakikaten karşıma çıkan rakiplerin şu ana kadar tabi başta CHP adayı olmak üzere bir projeleri yok. Söylemiyorlar da. Ayrıca bilmiyorlar da belediyeciliği. İkinci bir konu, biz bir ittifak içerisindeyiz. Cumhur İttifakı... Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz. 

Ara ara karşı taraftan tehditler, hoşa gitmeyecek şeyler söyleniyor ama kulaklarımızı kapadık. 15 gün kadar önce bir televizyonda gördüm, CHP adayı diyor ki "Bırakın projeleri falan ne bantlar çıkacak" Allah Allah dedik ne iştir? Bantı mantı bırak kardeşim Ankara'yı ne yapacağını söyle. Bununla ilgili başvurdukları adamları, ne istediklerini onları da şimdi size dağıtabilirim. 

Bundan üç ay kadar önceydi CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde bu iddiaların çok da ben üzerinde durmadım. Tavrımı, tarzımı izah ettim. Birçok arkadaş çevrede bu konuya değin dedikleri halde bir cümle bile söylemedim. Çünkü beni ilgilendirmiyordu, cevap vermesi gereken tabi başkalarıydı.

"OLAYIN MUHATABI MANSUR YAVAŞ"

Bütün bu sorulara cevap vermesi gereken bir arkadaş var. O da olayın muhatabı olan Mansur Yavaş... Çıkıp dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki oradaki sorulara cevap verecek. Gördüğümüz şu, kısa bir bülten okudu, soru almadan sessizce bıraktı gitti. Ama bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, Parti Sözcümüz Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk kez görüyorum. 10 yıldır beraber olan sizsiniz, ortaklık yapan sizsiniz.

Demek ki bu arkadaşların siyaset tarzı bu. Kirli bir şekilde siyaseti sürdürüyorlar. Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. Fakat şimdi o şahıs hakkında suçlarını döküp saçmaya başlıyorlar.

"O SENİN ARKADAŞIN, BİZ GÖRMEDİK HAYATIMIZDA"

O senin arkadaşın. Kriminal suçlu diye belirtiği şahıs her kimse biz görmedik hayatımızda. Senelerce birlikteliğin sürmüş demek ki şimdi menfaat çatışması var.
Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yargıtay’ın onadığı ve hükmü kesinleştiği kararı var. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin.
Biraz daha devam etse daha çok şeyler çıkacak gibi görünüyor. Sırayla birkaç. Soru sormak istiyorum. Şunu da itiraf edeyim yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim.

Sormak istediğim net sorular var;

1-Bu senedi kim düzenledi?
2-Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor?
3-Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız?
4-Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız bu ücreti sözleşmeniz var mı?

"BU ŞANTAJ DEĞİL Mİ"

Bir konu daha var. Sözleşme ya da vekalet düzenlememe sebebini vergi olarak söylüyor. Vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi bu? Bu durumu kendi partililerinize nasıl anlatacaksınız? Valla hayretler içerisindeyim. Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi?"

“Bak Necmettin baroya raporunu veriyorum öde borcunu konu kapansın” diye mesaj atıyor. “Ailen senin senin sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul. Kodese hazırlan. Senin düğünün basacağım. Seni Ankara’da yaşatmayacağım.” Bütün bunlara bakınca burada tehditkar şantajcı mağrur bir adam görünüyor.

Bunun gibi onlarca mesaj var. “Parayı alırsam bütün bunlara göz yumacağım ama ödemezsen sen görürsün gününü.” Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir adamdır?
Bana ve parti sözcümüz Ömer Bey’e iftira atıyorsunuz? Bütün bunlara cevap vermeniz gerekirken nasıl olur da masum insanlara iftira atıyorsunuz
Sizde hiç utanma duygusu yok mu Allah’tan korkmuyor musunuz?

"25 DEFA MAL BEYANINDA BULUNMUŞUMDUR"

Herhalde şimdiye kadar 25 defa mal beyanında bulunmuşumdur. Mal beyanımın ne olduğunu hazırladım şimdi sizlere de dağıtıyorum. Kendilerine de iadeli taahhütlü gönderdim.

Burada bize düşen verilecek cevapları görmek olacaktır. Ben yine doğruları söylemeye devam edeceğim. Projelerimi tek tek anlatmaya devam edeceğim. 31 Mart’tan sonra da Ankara’da yeni bir destan yazacağız. Allah’tan dileğim de bu kirli ilişkilere bulaşmış insanların siyasetten uzaklaşması.

SORU & CEVAP

-Mansur Yavaş basın toplantısında soru almadı ama siz soru alıyorsunuz? Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir?

Arkadaşlar eline bir bülten tutuşturmuşlar. Bir strateji çizmişler. Bunun cevap verilecek tarafı yok. Sen başkalarını suçla kaç kurtul demişler. Biz de onu gördük.

Biz netlikle ifade ediyoruz. Bu kirli ilişkinin tarafı ne AK Parti ne de AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’dir. Bu ilişkiyi gazetelerde öğrendik. Şahısları da tanımıyoruz. Ankara kamuoyunun öğrenmek istediği sorular var. Karşı taraftan da cevap bekliyoruz.

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