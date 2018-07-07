Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bakanlar Meclis'ten de olabilir'

MECLİS, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, 27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman karşıladı

AK PARTİ GRUBU TOPLANDI, AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAN BAŞBAKAN YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ

Seçimlerden sonraki ilk AK Parti grup toplantısının açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda helallik istedi. Yıldırım, ''Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum" dedi.

ERDOĞAN: PAZARTESİ İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KHK'SINI YAYINLAYACAĞIZ

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

''Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

PAZARTESİ AKŞAM 21:00'DE YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onın istikametinde olmak gerekir. Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını da yayınlayacağız.

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu hareketin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz. Şuanda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım. Salı günü ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

BİZE YORGUN YAKIŞTIRMASI YAPANLARIN BİZİM NE DENLİ ANTRENMANLI OLDUĞUMUZDAN HABERLERİ YOK

Millet bizim çalışmalarımızı 1994'ten beri biliyor. Seçimlerde gördünüz, bizlerle ilgili 'yorgun bir cumhurbaşkanı adayı' gibi yakıştırmayı yapanların hali ortada. Bize 'yorgun' yakıştırmasını yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihninsel bir yorgunluğun içerisindeler fakat bizler hamdolsun böyle bir durumun içinde değiliz; çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güçlenerek bu yola devam ediyoruz

Bundan sonra daha çok çalışacak, daha kesin neticeler elde edeceğiz. Biz 2002 yılında tek başına iş başına demiştik. 2007'de durmak yola devam demiştik. 2011'de haydi bir daha demiştik. 2015 Kasım'ında ilk günkü aşkla demiştik. Biz sözümüzü tuttukça milletimiz de bizi el üstünde tuttu. Bizim milletten başka sığınağımız yok, bu bilinçle çalışmalıyız. 15 Temmuz'da bu meclis dirayetiyle adeta tarih yazmıştır.

İLK KABİNE TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

İlk kabine toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram'a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gercekleştireceğiz.

Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.

181 BİN 500 KİŞİYLE İLGİLİ PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILACAK

FETÖ ile mücadele kapsamında artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız.

Buradan bir kez daha CHP'yi, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum.''