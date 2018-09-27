Son dakika... Mecidiyeköy'de otobüs köprünün ayaÄŸÄ±na çarptÄ±
OrtakÃ¶y-Dereboyu-Taksim seferini yapan halk otobÃ¼sÃ¼, trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu MecidiyekÃ¶y'de Ã¶nce bir otomobile, ardÄ±ndan da kÃ¶prÃ¼yÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada 18 yolcu yaralandÄ±. Karayolunda uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸurken, yaralÄ±lar ambulanslarla hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±.Â
Kaza, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda ÅžiÅŸli BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi, Levent istikametinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ÅžiÅŸli'den OrtakÃ¶y Dereboyu-Taksim seferini yapmak Ã¼zere hareket eden DT2 numaralÄ± 34 HY 3543 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼, Cadde Ã¼zerinde "U" dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 34 FR 3330 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi halk otobÃ¼sÃ¼, D-100 Karayolu kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±.
CAN PAZARI YAÅžANDI
Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada otobÃ¼ste bulunan 18 yolcu yaralandÄ±. TrafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu saatte meydana gelen kazanÄ±n bildirilmesiyle olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.
SaÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ± Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kaza yapan araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik yoÄŸunluÄŸu azaldÄ±.Â
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