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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
DHA
27.09.2018 - 20:30, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Mecidiyeköy'de otobüs köprünün ayaÄŸÄ±na çarptÄ±

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OrtakÃ¶y-Dereboyu-Taksim seferini yapan halk otobÃ¼sÃ¼, trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu MecidiyekÃ¶y'de Ã¶nce bir otomobile, ardÄ±ndan da kÃ¶prÃ¼yÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada 18 yolcu yaralandÄ±. Karayolunda uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸurken, yaralÄ±lar ambulanslarla hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±.Â

Kaza, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda ÅžiÅŸli BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi, Levent istikametinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ÅžiÅŸli'den OrtakÃ¶y Dereboyu-Taksim seferini yapmak Ã¼zere hareket eden DT2 numaralÄ± 34 HY 3543 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼, Cadde Ã¼zerinde "U" dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 34 FR 3330 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi halk otobÃ¼sÃ¼, D-100 Karayolu kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±.

Son dakika... MecidiyekÃ¶yde otobÃ¼s kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±

CAN PAZARI YAÅžANDI

Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada otobÃ¼ste bulunan 18 yolcu yaralandÄ±. TrafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu saatte meydana gelen kazanÄ±n bildirilmesiyle olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

Son dakika... MecidiyekÃ¶yde otobÃ¼s kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±

SaÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ± Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kaza yapan araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik yoÄŸunluÄŸu azaldÄ±.Â 

Son dakika... MecidiyekÃ¶yde otobÃ¼s kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±

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