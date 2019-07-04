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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.07.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Son dakika! MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

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Son dakika! MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) atamasını yapacağı 20 bin sözleşmeli alımına ilişkin, merakla beklenen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Söz konusu öğretmen alımında, ön başvurular 26 Mart-1 Nisan, sözlü sınavlar ise 12-30 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştı. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

On binlerce öğretmenin heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, MEB'in yayımladığı takvimde de belirtildiği gibi bugün açıklandı. Şimdi ise sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci başlayacak. İşte, MEB sonuç sorgulama sayfası ve itiraz sürecine ilişkin bilgi...

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları aşağıdaki link üzerinden T.C Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri girilerek öğrenilebilecek. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayacaklar.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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İTİRAZ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecek.  İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecek.

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