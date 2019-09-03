Son dakika: Marmaris'te alarm! Ekipler harekete geçti
Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.
Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.
Ekipler, alevlerin yakınlardaki Taşhan Ata Sanayi Sitesi'ne ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.
Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.
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