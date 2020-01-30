Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:55,
Son dakika haberler... Akdeniz'de derpremler sürüyor.. Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 08:43'te de yine 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 08:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
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