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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Akdeniz'de derpremler sürüyor.. Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem

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Son dakika haberler... Akdeniz'de derpremler sürüyor.. Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 08:43'te de yine 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 08:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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