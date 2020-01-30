Son dakika haberler... Akdeniz'de derpremler sürüyor.. Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem

Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 08:43'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.