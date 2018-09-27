Son dakika... Marmara'da sıcaklıklar artacak
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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