Son dakika... Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, bugün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi'nde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre bugün saat 16:07'de merkezüssü Marmaraereğlisi olan 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.
İSTANBUL DÜN SALLANMIŞTI
Dün İstanbul Silivri'de saat 11.01'de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul'un tamamından hissedilmişti. 4.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana gelmişti.
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