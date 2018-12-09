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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.12.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

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Son dakika... Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde pazartesi günü fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar pazartesi günü öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, pazartesi akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, pazartesi gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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