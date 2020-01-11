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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.01.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Son dakika... Marmara Denizi'nde 14 deprem!

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Son dakika... Marmara Denizi'nde 14 deprem!

Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti. 

AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.

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