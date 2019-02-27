Son dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı! 27 Şubat hava durumu verileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı! 27 Şubat hava durumu verileri
GeriGündem Son dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı! 27 Şubat hava durumu verileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.02.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Son dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı! 27 Şubat hava durumu verileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı! 27 Şubat hava durumu verileri

Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları son dakika aksaklıkları yaşamamaları için uyardı. Marmara Bölgesi için saatte 70 KM'i bulabilecek rüzgar uyarısında bulunan MGM, bölgede aynı zamanda karla karışık yağmurun da yaşanabileceğini tahminlerine ekledi. Diğer taraftan Hakkari bölgesi ve Bolu, Düzce, Sakarya bölgesi için de yoğun kar yağışının neden olabileceği buzlanma ve don olayına karşı uyarı geldi. İşte, MGM'den alınan en güncel hava durumu verileri

Günün hava durumu verilerine göre kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul ve çevresi için karla karışık yağmur tahminini verilerine ekleyen MGM, hava sıcaklıklarının ise 4-8 derece arasında düşeceğini bilgilerine ekledi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçeleri, Bolu, Düzce ve Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun (10-20 cm) olması beklendiğinden, kar yağışının neden olabileceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika: Marmara Bölgesi için kar ve fırtına uyarısı 27 Şubat hava durumu verileri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusu karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KIRIKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece hafif kar yağışlı

ÇORUM °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, güneyinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019) - 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4.1 Milyon EURO dolandırılan İnan Kıraç konuştu

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Ağır müebbet +39 yıl istendi: Konuşmasın diye boğmuş

Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor...